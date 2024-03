Incendio a Bologna | muoiono Stefania Alexandra Nistor | 32 anni | e i suoi 3 figli di 2 e 6 anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una madre e itresono morti in unnel loro appartamento a, in zona Barca., 32, e itre, i due gemelli di 2Mattia Stefano e Giulia Maria Panaite, e una bambina di 6, Giorgia Alejandra, hanno perso la vita in un rogo divampato nella notte tre il 14 e il 15 marzo 2024. La donna, di origine romena, è deceduta durante il trasporto in ospedale, mentre il padre si trovava sul lavoro ed è arrivato sul posto nel corso della notte, insieme ai nonni materni dei bambini. Sul luogo dell’, oltre ai Vigili del fuoco, è intervenuta anche la Polizia con la Scientifica e la Squadra ...

