Incendiava auto con benzina e diavolina | arrestato dai Carabinieri

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoIl 12 febbraio scorso, a Taranto, poco prima delle quattro di notte, un veicolo ha preso improvvisamente fuoco. Era parcheggiato sulla pubblica via, di fronte all’abitazione del proprietario, un pensionato di settant’anni. Le fiamme, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, hanno distrutto completamente l’vettura – non assicurata per questa tipologia di danni – e danneggiato parte del veicolo di un altro pensionato residente nella stessa via. La presenza, a terra, di tracce di liquido infiammabile e l’inconfondibile odore dinell’aria hanno fatto immediatamente comprendere la natura dolosa dell’incendio. Oggi, a distanza di un mese dall’evento, grazie all’accurata attività di indagine deidella Stazione di Taranto Principale, il presunto responsabile è stato ...