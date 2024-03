Inaugurata Casa Suardi | “Torna ai nostri concittadini e ospita un archivio che è la storia di Bergamo”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024)ta alla città. L’inaugurazione di venerdì (15 marzo) riporta lo storico edificio di proprietà del Comune diai cittadini bergamaschi grazie alle nuove funzioni che vi si insediano, legate in modo stretto alla fruizione pubblica e culturale e alla storica istituzione della Civica Biblioteca Angelo Mai. Una grande festa in piazza Vecchia, con Arlecchino a guidare la serata e uno scenografico trasloco dell’storico comunale, sospeso lungo dei fili tesi tra il palazzo Nuovo (sede della Biblioteca Mai) e. Grandi palloni bianchi son poi rimbalzati sulle teste dei tanti cittadini venuti ad assistere all’evento. Lo spettacolo del TTB ha dato il via, di fatto, alla cerimonia di inaugurazione di ...