"In Russia c'è la democrazia". Fiorello mostra la scheda di Putin

(Di venerdì 15 marzo 2024) A VivaRai2!, in diretta dal Foro Italico,commenta le prossime elezioni “blindate” in. “, detto da noi Pu-tain, dice ‘Votate per la patria', sono vietate le proteste, ma in realtà e vietato un po' tutto. Non si può votare più nulla!”. Lo showman ironizza sul cliché dell'assenza diin: “No dai, un po' dic'è in, basta con i soliti cliché, ci sono altri tre candidati che sfideranno Pu-tain. Ecco unaelettorale originale: questi sonoe i contendenti!” – scherza indicando un foglio elettorale con tre opzioni vuote, e intanto nel glass si intona la versione russa di “Gelato al cioccolato” di Pupo: “Siamo riusciti a trovare la versione di Gelato al cioccolato in russo!”.

