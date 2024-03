In questa ‘magica’ pizzeria di Roma serve prenotare 4 mesi prima | Dedicata alla saga fantasy più famosa di sempre

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ha aperto da poco ma è già diventato uno dei locali più ambiti di. Per mangiare inbisognacondi anticipo: ma cosa ha di tanto particolare? E soprattutto dove si trova? Vediamo di saperne di più con questo articolo. Laa tema Harry Potter a: attese lunghissime per un tavolo – (ilcorrieredellacitta.com)E’ proprio il caso di dirlo:diha letteralmente “stregato” tutti. Ovviamente non si tratta di mangiare soltanto e semplicemente una pizza – che comunque, stando ai giudizi degli utenti, è molto buona – ma c’è molto, molto di più. Questo locale è davvero unico nel suo genere e sta facendo impazzire tutti i fan di una delle ...