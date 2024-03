IN PILLOLE

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Attore e regista, Jacopo Cullin sta vivendo un momento felice della sua carriera: è tornato in prima serata su Rai 1 nella terza stagione della serie ’Le Indagini di Lolita Lobosco’, dove interpreta Lello Esposito, poliziotto bizzarro e un po’ pasticcione ma dalle mille sorprese, e a maggio porterà in tour il suo spettacolo teatrale ’É inutile a dire’. Ha realizzato il suo sogno di bambino? "In verità, da piccolo volevo fare l’archeologo. La recitazione arriva a sedici anni, anche se già alle medie avevo scoperto che mi piaceva far ridere i miei compagni. Solo che quando a scuola un insegnante di recitazione, che in realtà era un regista e aveva una compagnia teatrale, venne a proporre corsi di teatro in orario extra scolastico, io ero in bagno. Per fortuna il mio migliore amico, conoscendo la mia passione, si candidò, per poi regalarmi il suo posto. Da lì è iniziato tutto: lo ...