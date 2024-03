In Giappone è allarme per le infezioni da streptococco

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una rara e pericolosa infezione batterica si sta diffondendo a un ritmo record ine le autorità che faticano a identificarne la causa. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, citate dal Guardian. Si prevede che il numero di casi nel 2024 supererà le cifre record dello scorso anno e cresce la preoccupazione che la forma più grave e potenzialmente mortale della malattia dadi gruppo A – la sindrome da shock tossico streptococcico (STSS) – continuerà a diffondersi, a causa della presenza di ceppi di batteri altamente virulenti e infettivi. Nei primi due mesi del 2024 sono già stati registrati 378 casi, conidentificate in tutte le 47 prefetture deltranne due. Le persone anziane sono considerate a maggior rischio, ma secondo il NIID il ceppo del gruppo A sta causando più ...

