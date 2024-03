In Francia sta prendendo piede il “MeToo” degli uomini | per il 90% abusati da altri uomini

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 15 marzo 2024) È nato il ‘: da circa un mese, in, i social si sono riempiti dell’hashtag #Garçons, con il quale ormai a centinaia stanno denunciando gli abusi sessuali subiti nel corso della loro vita. La nuova tendenza, ispirata al più famoso #nato nel 2017 dopo le accuse rivolte ad Harvey Weinstein, utilizzato per denunciare i casi di molestie nel mondo del cinema e non solo, ha incontrato il plauso anche di diversi movimenti femministi. A lanciare l’hashtag #Garçons, che unisce il nome del movimento con con la parola ‘garçons’, ‘ragazzi’ in francese, l’attore Aurélien Wiik, oggi 43 anni: il 22 febbraio 2024 la star, che ha iniziato a recitare da molto giovane, ha raccontato di aver subito abusi da parte del suo agente e ...