In che senso Giulia De Lellis insegnerà alla Bocconi? «Io che arrivo dal niente ce l’ho fatta »

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 15 marzo 2024) Recentemente,Deha intrapreso un nuovo percorso imprenditoriale lanciando il brand di prodotti per la pelle, dal nome Audrer, che ha riscosso un notevole successo sul mercato; questo successo ha attirato l’attenzione della SDASchool of Management, che ha deciso di invitarla come ospite speciale al master in Fashion, Experience & Design...