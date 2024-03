In casa Lecco è ancora il caos totale

(Di venerdì 15 marzo 2024)in. Il prossimo avversario dell’Ascoli prova a ricompattarsi dopo le accuse del patron Di Nunno che indubbiamente ha scosso spogliatoio e ambiente. La stessa Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sulle dichiarazioni del presidente del. Nel frattempo la squadra sta cercando di fare quadrato con il tecnico Aglietti, guidò l’Ascoli nella stagione 2016-17. L’obiettivo è sfoderare una prova d’orgoglio cercando di portare aun risultato positivo che possa in qualche modo riaccendere le residue speranze di salvezza. I lombardi si presenteranno in campo al Del Duca contando su quasi tutti gli elementi di punta. Nel frattempo impazzano le voci di una possibile cessione della società. La Brera Holdings, società quotata al Nasdaq con sede legale a Dublino e ...

PIACENZA La Feralpi Salò stravince lo scontro salvezza col Lecco per 5-1 e lo acciuffa a quota 20. Ora le due squadre occupano appaiate l’ultima piazza, in coabitazione con lo Spezia. Vittoria ... (ilgiorno)

In ricordo del funzionario morto ora una targa, poi la caserma: "Sarà la nuova casa dei pompieri"

Lecco, la cerimonia in memoria di Diego Busdon morto nel 2022 "Non dimentichiamo la sua dedizione al Corpo dei Vigili del fuoco".ilgiorno

Lecco, prezzi delle case alle stelle: scatta il piano del Comune: Il piano prevede intanto un pacchetto da 2 milioni di euro per anziani fragili e vulnerabili con invalidità superiore al 66%, poi una seconda misura da 125mila euro per aiutare circa 250 tra over 70 ...ilgiorno

Commenti pungenti dal Presidente del Lecco Calcio: Tenero non ci è proprio andato: sento puzza di calcioscommesse e bisognerebbe tenere i telefonini sotto controllo. Le affermazioni del ...resegoneonline