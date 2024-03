In arrivo un anticiclone ' timido' | prevista instabilità nel weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - Campo di alta pressione che resta centrato sulla Penisola Iberica e non riesce a garantire una copertura del tutto stabile sul Mediterraneo centrale. Nuvolosità in aumento nella giornata odierna sull'Italia ma con scarsi fenomeni associati. Deboli piogge soprattutto tra Liguria e alta Toscana. Passaggio instabile invece previsto per la giornata di sabato con piogge e acquazzoni sparsi che potrebbero interessare soprattutto il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud. Seconda parte delche vedrà invece condizioni meteo più asciutte e un aumento delle temperature. All'inizio della prossima settimana pero' ecco che il Mediterraneo centrale potrebbe restare nuovamente in balia di correnti più fresche in quota le quali porterebbero nuvolosità e qualche pioggia. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano qualche giorno più stabile in ...