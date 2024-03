Imprese demaniali | bene la delibera cervese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il presidente nazionale di ConfartigianatoMauro Vanni si è congratulato con i rappresentanti locali Alessandro Castagnoli e Gianluca Petrucci per l’iniziativa sindacale promossa al fine di mantenere alta l’attenzione sulle dinamiche locali che coinvolgono i balneari cervesi. Da sempre Confartigianato promuove il confronto tra amministrazioni e sindacati al fine di tutelare le specifiche realtà degli imprenditori. Un risultato di chiarezza, per i balneari di Cervia, raggiunto grazie al lavoro di squadra tra le Organizzazioni imprenditoriali e l’Amministrazione Comunale. Nei giorni scorsi il Comune di Cervia ha convocato le Associazioni e la Cooperativa bagnini per un tavolo di confronto, nel corso del quale sono emersi elementi cruciali relativi alle future evidenze pubbliche per i titoli. A seguito ...