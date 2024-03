Impresa Atalanta in Europa LEague Sporting Lisbona battuto 2-1

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - Una vittoria sofferta, ma che vale i quarti di finale di. L'vince 2-1 nel match di ritorno contro lograzie alle reti di Lookman e Scamacca nel secondo tempo: i bergamaschi vincono anche il secondo confronto dopo la fase a gironi ed entrano nelle migliori otto dell', un traguardo che mancava dalla stagione 2021-2022. Rispetto alla sfida di, Gasperini ha cambiato un solo elemento, con Bakker al posto di Ruggeri. In attacco confermato l'attacco a tre con Scamacca supportato da Lookman e Miranchuk. La compagine bergamasca ha alzato subito i ritmi; dopo appena tre minuti lo stesso Scamacca non è riuscito a impensierire Israel. La trama del match ha rispecchiato l'andata, coi nerazzurri a gestire il possesso e a ...

"Gasperini ha creato qualcosa di unico, noi avremo il pubblico dalla nostra parte", dice il tecnico rossoblù GENOVA - Grande stima per l'avversario e per il collega che siede sulla panchina ... (ilgiornaleditalia)

Lisbona (Portogallo). 1963, 1988 , 2023 e anche 2024. La trasferta di Lisbona in casa dello Sporting è ormai una classica per l’Atalanta quando si tratta di competizioni europee. Ci sarebbe da ... (bergamonews)

Atalanta-Sporting formazioni ufficiali, la scelta su Scamacca

L’Atalanta scende in campo per il ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Sporting. L’1-1 maturato al José Alvalade tiene il discorso qualificazione ancora aperto per entrambe le squadre, ...ilnapolionline

Europa League, le italiane puntano l'en plein: la Roma rischia a Brighton, ma qualificazione blindata: Quattro squadre su quattro ai quarti di Europa e Conference League Un`Impresa non impossibile per le italiane in campo giovedì. La Roma è la più `tranquilla`:.calciomercato

Il vivaio dell’Atalanta in visita agli headquarters di Brembo al Kilometro Rosso: Cristina Bombassei: "La visita di si inserisce in un programma di attività educative e formative su cui Atalanta sta investendo per insegnare ai ragazzi che lo sport è uno straordinario strumento di c ...bergamonews