Immobile e famiglia aggrediti davanti alla scuola del figlio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - Clima pesante in casa Lazio dopo gli ultimi deludenti risultati e le dimissioni di Maurizio Sarri. Ciro, con la moglie Jessica e ilMattia di 4 anni, sono stati "verbalmente e fisicamente da un gruppo di personeall'istituto scolastico del". A renderlo noto è la Scarlott Company, agenzia che cura la comunicazione per conto dell'attaccante biancoceleste. Un'aggressione, viene lamentato, che arriva in seguito "all'istigazione all'odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d'odio nei confronti di Ciro, riportando inoltre ricostruzioni non inerentirealtà". E nei confronti delle quali il giocatore adirà le vie legali. "A ...