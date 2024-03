Immobile contro tutti dopo l’aggressione | la ricostruzione e la prossima mossa dell’attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Spiacevole episodio questa mattina a Roma, che ha visto coinvolto Ciroe parte della sua famiglia. Il capitano della Lazio è stato aggredito insieme alla moglie Jessica e al figlio Mattia di 4 anni. Clima pesante in casa Laziogli ultimi deludenti risultati e le dimissioni di Maurizio Sarri. La nota della Scarlott Company A rendere noto l’accaduto è stata la Scarlott Company, agenzia che cura la comunicazione per conto di Ciro. “Aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti all’istituto scolastico del figlio“, si legge. Un’aggressione che arriva in seguito “all’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d’odio nei confronti di Ciro, riportando inoltre ricostruzioni ...