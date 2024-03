Immobile aggredito vicino casa davanti a moglie e figlio piccolo, tensioni dopo l'addio di Sarri: cosa è successo

Tensione (continua) in casa Lazio. Ciro Immobile è stato insultato, offeso, aggredito verbalmente in strada. L'attaccante era nella sua auto assieme alla moglie, Jessica, e ...corriereadriatico

Ciro Immobile aggredito in strada: Momento difficile per il capitano della Lazio. Come riporta l’edizione romana di Repubblica, Ciro Immobile, mentre si trovava in auto con la moglie ...sportmediaset.mediaset

Immobile insultato e offeso in strada (con la moglie e il figlio piccolo): tensione in casa Lazio: Tensione (continua) in casa Lazio. Ciro Immobile è stato insultato, offeso, aggredito verbalmente in strada. L'attaccante era nella sua auto assieme alla moglie, Jessica, e al ...ilmessaggero