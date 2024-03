Immobile aggredito con moglie e figlio | l’ufficio stampa | «clima d’odio creato dai giornalisti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) In casa Lazio c’è grande tensione dopo la sconfitta in Champions e le dimissioni del tecnico Maurizio Sarri. Ciro, attaccante e capitano biancoceleste è stato vittima di un’aggressione, mentre era con, davanti la scuola di quest’ultimo. La Scarlott Company, ufficioche gestisce l’immagine di Ciro, ha pubblicato un comunicato ufficiale “Nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo, Cirocon laJessica e ilMattia di 4 anni sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti all’istituto scolastico del. Il tutto purtroppo in seguito all’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzie ...