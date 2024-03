Il vicepresidente della commissione su Emanuela Orlandi Morassut | “Vogliamo trovare la verità”

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Un passo decisivo per lasul caso diche presto inizierà i suoi lavori - spiega a Fanpage.it Roberto(Pd), elettoe primo firmatarioproposta di legge - Non mi preoccupa nulla in particolare, tutto in generale. Ma ora serve agire".

Un'altra morte improvvisa in Russia. Il colosso petrolifero russo Lukoil ha annunciato la morte del suo vice presidente Vitaly Robertus . In un comunicato l'azienda sostiene che Robertus ... (ilmessaggero)

"No discarica, serve un incontro". La lettera dei sindaci alla Regione

Copparo e Tresignana, Pagnoni e Perelli chiedono un’assemblea con la presenza dell’assessore Priolo "L’impianto Crispa a Jolanda è confinante con i nostri territori, ma nessuno ci ha coinvolto nella d ...ilrestodelcarlino

Giornate Fai di Primavera: ecco gli 11 gioielli da visitare nel Salento: Sta per partire all’unisono il racconto corale del patrimonio architettonico e paesaggistico italiano: anche nel Salento torna l’atteso appuntamento con le Giornate Fai di Primavera.quotidianodipuglia

Ospedaletto Euganeo. Arsenio Facciolo, al lavoro a 87 anni: «L'azienda è come un figlio, non posso pensare di lasciarla. Senza, sarei perso»: OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - «L’azienda per me è come un figlio, non posso lasciarla». Ogni mattina da più di 60 anni Arsenio Facciolo, 87 anni, fa colazione e ...ilgazzettino