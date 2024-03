Il viaggio europeo con Meloni in Egitto incrocia gli interessi del Piano Mattei Melcangi spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) La semplificazione con cui la dottrina statunitense raggruppa il Nordafrica e il Medio Oriente nella cosiddetta regione “Mena” trova sintesi effettiva e geostrategica nell’, Paese nordafricano ma legato geograficamente — dunque anche dal punto di vista geopolitico — alle dinamiche del Medio Oriente. E mai come adesso, col Cairo affetto da un’endemica crisi economica, si avverte il peso di questa connessione. L’risente direttamente della destabilizzazione mediorientale prodotta dalla guerra israeliana a Gaza sia lungo il confine terrestre, dove Rafah rischia di diventare il centro della più drammatica crisi umanitaria al mondo, sia in quello marittimo meridionale. È lungo il Mar Rosso infatti che la crisi si è regionalizzata, con gli Houthi che hanno destabilizzato il corridoio che connette Europa e Asia, usando come ragione la vendetta ...