Il turismo? Offre lavoro Gli studenti si mettono in fila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Due iniziative dedicate ae orientamento si sono svolte ieri a Varese. All’Unahotels in zona Ippodromo è andata in scena la terza edizione del "My Job Day", evento promosso dagli Enti Bilaterali di Varese in partnership con la Provincia con l’obiettivo di mettere in contatto le aziende del territorio che offrono occupazione nel mondo Horeca (hotel, ristoranti e bar) con le persone che sono in cerca di un. Circa cento i candidati che hanno potuto svolgere colloqui con una ventina di diverse realtà locali, dalla zona dei laghi fino all’aeroporto di Malpensa. "La metà dei candidati sono stranieri e l’età media è di 40 anni - ha osservato il presidente degli Enti BilateraliAlessandro Castiglioni - le professionalità più ricercate sono sous chef, aiuto cuoco e cameriere di sala". Il ...