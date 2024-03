Il sesso degli angeli | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 2 con Leonardo Pieraccioni Questa sera, venerdì 15 marzo 2024, su Rai 2 in prima serata va in onda ilIl, pellicola del 2022 scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Don Simone è un parroco fiorentino la cui chiesa subisce dei seri danni a causa delle infiltrazioni d’acqua. La fortuna sembra tuttavia sorridergli quando, proprio dopo il crollo del soffitto, un notaio gli porta la notizia che suo zio Waldemaro gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera, senza però specificare di che si tratti, e che ha una settimana di tempo per accettarla o girarla al cugino Antonello. ...