(Di venerdì 15 marzo 2024) Con 42 voti contrari, 25 favorevoli e 4 astensioni ilargentino ha respinto ildel governo di Javiersulla deregolamentazione dell'economia che passerà adesso all'esame della Camera dei deputati. Per essere definitivamente respinto ildeve essere bocciato da entrambe le Camere del Parlamento. Il capogruppo del peronismo, ilre José Mayans, ha giustificato il voto del suo schieramento sostenendo "l'incostituzionalità del". In linea generale l'opposizione, inclusa quella cosiddetta dialoghista, ha respinto il concetto di undi oltre 360 articoli da approvare in blocco e ha invitato il governo a ripresentare alcune delle proposte contenute nelpure ...

Il Senato affossa in prima lettura il mega decreto di Milei

