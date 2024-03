Il ristorante famiglia Rana torna nello spazio Antonio Marras con il Temporary Bistrot & Restaurant

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giunto alla sesta edizione, l'incredibile connubio creativo delle famigliea stupire i visitatori della Milano Design Week 2024. Una proposta multisensoriale, artistica e gastronomica, ogni volta più sorprendente, quest'anno firmata a quattro mani dal designere dallo chef Francesco Sodano: unione di stile e gusto che intrigherà gli ospiti in tutti i momenti della giornata. Ilsarà aperto al pubblico presso lo showroom milanese “Nonostante”– su prenotazione – per tutta la settimana del FuoriSalone, da martedì 16 a domenica 21 aprile, a partire dalle ore 10 di ogni mattina, per offrire preziosi e prelibati i momenti di gusto e bellezza, dalla ...