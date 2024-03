Il richiamo di Mattarella ai magistrati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) De Robertis Il presidente della Repubblica non parla mai a caso, ma quando parla di giustizia le sue dichiarazioni sono sempre estremamente pesate. Hanno, come dire, un potere "rafforzato" anche dal fatto che egli presiede il Consiglio superiore della magistratura. Così le considerazioni rivolte ieri da Sergioai giovani giudici amministrativi assumono un significato particolare. "La funzione del magistrato va esercitata in modo autonomo e imparziale, adottando decisioni con un saldo fondamento normativo", ha detto il Capo dello Stato. La rilevanza dei termini con il qualeha voluto intervenire risiede anche nel delicato momento che sta attraversando la giustizia nel nostro Paese. Da giorni le cronache dei giornali sono piene di notizie riguardanti una presunta azione di dossieraggio a cui alcuni ...