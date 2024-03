Il Real Madrid ha detto no a Mbappé alle Olimpiadi | è battaglia diplomatica con Macron

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tutti vogliono. Ma ad un livello inimmaginabile per qualsiasi altro giocatore del pianeta. E’ sovranazionale, ormai. E’ diventato,, quasi uno sport a se stante. Il nodo – politico, quasi diplomatico – è che la Francia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, vuole chegiochi nell’Under 23. E ovviamente anche gli Europei. Nel frattempo la superstar quest’estate passerà al, che non ha alcuna intenzione di vederselo consumare in due tornei così per poi averlo a disposizione a settembre, senza aver fatto alcuna preparazione.in Francia è quasi un capo di Stato Secondo L’Équipe, le possibilità di vederea Parigi in rappresentanza della squadra ...