Il ragazzo picchiato a Modena dai carabinieri | “Pugni senza motivo | io stavo solo andando a lavoro”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Idrissa Diallo è il giovane di 23 anni originario della Guinea protagonista suo malgrado del video in cui lo si vededa dei. Arrestato e poi subito rimesso in libertà, ilha raccontato cosa è successo: "Ho avuto paura. Urlando mi picchiavano forte. Uno dei dueera più violento dell'altro, quello che mi ha tirato i. Ma io non ho fatto niente di male".

Ventitré anni , arrivato in Italia su un barcone ancora minorenne, il giovane lavora come aiuto cuoco in un ristorante della provincia di Modena . Ieri è stato picchiato da un carabiniere perché aveva ... (fanpage)

(Adnkronos) – I due Carabinieri , immortalati in un video diventato virale mentre colpiscono a pugni e schiaffi un Ragazzo per farlo entrare sull'auto di servizio a Modena , ''sono stati ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – I due Carabinieri , immortalati in un video diventato virale mentre colpiscono a pugni e schiaffi un Ragazzo per farlo entrare sull'auto di servizio a Modena , ''sono stati ... (webmagazine24)

Il titolare del ristorante: "E’ un ragazzo d’oro. Lavora con me da anni"

Mario Campo del locale ’Ci risiamo’: "L’ho cresciuto come fosse mio figlio. . Da lavapiatti è diventato aiuto cuoco: è bravo a preparare il pesce".ilrestodelcarlino

Il giovane picchiato: "Non ho fatto nulla, neppure in Libia mi hanno trattato così": Diallo Idrissa, 23 anni, originario della Guinea e in Italia da anni "Mi hanno chiesto i documenti e io non li avevo, ma ho detto di chiamare il mio datore di lavoro che avrebbe garantito per me".ilrestodelcarlino

Picchia la compagna e la fa abortire con un’iniezione in casa: 29enne condannato a 2 anni e un mese: Un 29enne è stato condannato a 2 anni e un mese di carcere per maltrattamenti e lesioni. L’uomo avrebbe picchiato l’ex compagna più volte tra il 2019 e il 2020 e l’avrebbe costretta ad abortire con ...fanpage