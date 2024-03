Il progetto Valore | un percorso di cinque anni per 35mila tesserati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Undella durata di 5, un lascito alle società lombarde per acquisire non solo maggiorecontrattuale ma anche una rinnovata visibilità portando alla luce l’aspetto sociale della pratica calcistica: il’, partito a Legnano tre settimane fa e presentato a Milano martedì sera, punta a rendere le attività svolte dai club nel territorio attrattive per le realtà commerciali e industriali che vi operano. Icomplessivi (senza dimenticare le rispettive famiglie) rendono il bacino dilettante un terreno fertile per le istituzioni, le aziende e le scuole che possono investire economicamente con scambi merce, sponsorizzazioni e altre linee di reddito. Questo, in sintesi, il programma portato avanti dal Crl, convinto che creare ...