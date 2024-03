Il principe Harry ha contattato il principe William prima della visita nel Regno Unito

Il Principe Harry continua a finire al centro dell’attenzione per i suoi atteggiamenti. Questa volta sotto il mirino finisce di nuovo la sua reazione al fatto di essere stato privato della scorta di ... (velvetgossip)

Meghan Markle, il logo fa storcere il naso ai tabloid: "Sembra lo stemma reale"

Un nuovo brand sui social per vendere oggetti per la cucina, prodotti come marmellate e creme spalmabili, ma anche un programma su Netflix di ricette ...iltempo

Meghan Markle vuole reinventarsi come icona di lifestyle. La nuova pagina social nel momento più difficile della Royal Family: Meghan Markle riappare su Instagram. Non lo faceva dal 2020, e l'occasione è particolare: sui social ha lanciato un nuovo profilo chiamato American Riviera Orchard (Frutteto ...ilmessaggero

Meghan Markle torna sui social e lancia il suo nuovo brand: Meghan Markle lancia il suo nuovo brand. In un video di 15 secondi postato su Instagram la duchessa di Sussex annuncia American Riviera Orchard, marchio di lifestyle di cui si sa ancora ben poco ma ...ansa