Il Papa nella sua autobiografia | Ratzinger usato contro di me Gli storici | uno schiaffo ai nemici

(Di venerdì 15 marzo 2024) A dire il vero il titolo sembra tagliato su misura per una serie tv di successo. E, invece, ’Life. La mia storiaStoria’, così si chiama, è solo – si fa per dire – l’con cuiFrancesco si racconta davanti al grande pubblico all’inizio del suo undicesimo anno di pontificato. Scritto con il vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, e anticipato in parte dal Corriere della Sera, il libro uscirà martedì sia in America sia in Europa e si presenta come una sorta di bilancio esistenziale: dall’infanzia di Jorge Bergoglio in Argentina con l’amata nonna alla "piccola sbandata" sentimentale durante gli anni del seminario, alle trame vaticane di chi pensava al Conclave, "quando ero ricoverato", fino al dolore provato per il predecessore"strumentalizzato" a fini ideologici e politici ...