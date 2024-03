Il nuovo Manna | stessa identità di cucina più un focus sulla mixology

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Aperto nel 2008 in Piazzale Governo Provvisorio, nel quartiere Turro – a nord est rispetto al centro di Milano – si è presto affermato come punto di riferimento per gli amanti della tradizione milanese tradotta dalla personalità e dal pensiero di Matteo Fronduti, chef e patron. Originario di Rho e vincitore della prima edizione di Top Chef Italia nel 2016, Fronduti porta avanti un’idea diverace e senza compromessi, creativa e pop, ma solo per chi è disposto a interpretare questo termine nella sua accezione più genuina, Un locale vero, che non vuole essere ruffiano verso il cliente e che si allontana dalle derive modaiole del momento. Negli anniha dimostrato non solo di saper resistere alle mode e alle avversità della sorte, ma anche di sapersi evolvere per rendere la propria offerta completa e in linea con le esigenze del mercato. Così, ...