Il nuovo libro di Giada Biaggi inquadra l’ultima illusione collettiva dei millennial

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il regista newyorkese John si innamora di Agata, hostess di Emirates con un passato da attrice teatrale. Il finale sarebbe semplice e scontato se non ci fosse di mezzo Walther, con il quale Agata ha avuto una lunga relazione “on e off” sulla quale non si è decisa a mettere la parola fine. Quella di “Comunismo a Times Square”, secondoedito da Feltrinelli della stand up comedian, sembra una storia che sarebbe troppo facile derubricare come chick-lit (letteratura femminile, ndr), ma che in realtà è un racconto generazionale ambientato nel primo decennio degli anni zero. Il racconto deldei, degli anni nei quali in cima alle classifiche c’è stato, pervolta, il rock – con gli Strokes, gli ...