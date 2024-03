Il nuovo album di Vasco Brondi | “Un lavoro di 3 anni Le canzoni non sono oggetti di design”

NEW YORK – La superstar mondiale Justin Timberlake torna dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo atteso album di inediti “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music), in ... (lopinionista)

Nick Cave and The Bad Seeds live in Italia per un'unica data

Nick Cave & The Bad Seeds arrivano in Italia per The Wild God Tour. L'unica data prevista è il 20 ottobre al Mediolanum Forum di Assago ..ondarock

'Everything I Thought It Was' è il nuovo album di Justin Timberlake: Justin Timberlake rilascia il nuovo album 'Everything I Thought It Was'. Il sesto album in studio del cantante include 'Selfish', singolo pubblicato nelle scorse settimane, e il nuovo brano degli ...music-news

Nick Cave tour 2024. Annunciato il tour in supporto a “Wild God”: Nick Cave ha annunciato il tour in supporto a “Wild God”, il nuovo album. Tra le date anche una italiana a Milano ...sentireascoltare