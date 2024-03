Il notiziario Intanto prosegue a rilento la vendita dei biglietti dopo le limitazioni imposte Guaio per Calabresi E’ in dubbio per Como

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una marcia di avvicinamento alla sfida di domani contro il(alle 14 allo stadio Sinigaglia) divisa tra il campo di San Piero a Grado e le convocazioni in nazionale. Nelle scorse ore si è fermato per un fastidio al ginocchio Arturo(foto). Niente di grave a quanto emergerebbe, non si allena da un paio di giorni chiedendo di stare a riposo, ma dovrebbe comunque essere convocato oggi per la partita contro i lanieri. Continua ad allenarsi a parte anche Nicholas Bonfanti. L’attaccante, fermatosi contro il Cittadella13 minuti dal suo ingresso in campo, ha saltato prima la gara con la Ternana, ma ora rischia di saltare, o di partire dalla panchina, anche la partita di domani pomeriggio. Un fastidio muscolare al flessore lo sta costringendo infatti a un lavoro a ritmi ridotti. I nodi saranno sciolti in giornata, quando ...