Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ci avete segnalato un meme che sta circolando sulla pagina Facebook “Community Alessandro Orsini”, meme che in un modo o nell’altro sta circolando da mesi sul web, al punto che se ne era già occupato Open qualche giorno fa, ma anche già a maggio 2023 il Belarus Investigative Center, sito che tratta di fake news dal 2019. Il meme che sta circolando è questo, qui in francese: Meme in cui si sostiene che fosse Carl Albrecht Oberg, un funzionario delle SS tedesche durante l’era nazista. Ma è una bufala, in realtà ildi Von Derera Carl Eduard Albrecht, che non è stato un ufficiale nazista, bensì uno psicoterapeuta tedesco. Tutto ciò può essere verificato su Geneastar, dove si trovano molti alberi genealogici di personalità del mondo contemporaneo. Una cosa però la dobbiamo aggiungere: se anche ildi Ursrula Von Der ...