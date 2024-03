Il navigatore di Thiago segna solo Empoli | Troppo importante | non penso all’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Se c’è un modo per incrinare il sorriso di Motta in sala stampa è pronunciare la parola Europa. Non che la prospettiva che il Bologna il prossimo anno possa fare la Champions metta a disagio: semplicemente è un pensiero che, a dispetto di una classifica rutilante, oggi non trova posto tra le sue priorità. "Non riesco proprio a pensare a quello che una squadra come il Bologna potrebbe portare nelle coppe – dice rispondendo a una precisa domanda –. Forse un giorno potremmo parlarne, oggi no perché èpensare all’". Nulla di nuovo sotto il sole: non c’è Europa che tenga, il pensiero fisso èal viaggio di questa notte al Castellani contro unrivitalizzato dalla cura Nicola: "Una squadra – osserva– che in campo sa ...