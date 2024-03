Il Napoli monitora Gimenez del Feyenoord per il post-Osimhen Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ill’anno prossimo perderà, con ogni probabilità, Victor. All’attaccante nigeriano è stato rinnovato il contratto con una clausola rescissoria di circa 130 milioni. Per sostituirlo, gli azzurri stanno pensando a Santiagodel, come riportato da Nicolò. #are monitoring #’s striker Santiago #’s scouts have already watched the mexican several times. #transfers — Nicolò(@Nico) March 15, 2024 L'articolo ilsta.