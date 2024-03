Il momento perfetto di Loria. Si è preso il Pisa con i suoi guantoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Quando cresci con la passione dei guanti e della difesa della porta, impari in fretta che il tuo è un ruolo particolare, nel quale tutto può cambiare in un attimo. Una presa sbagliata, un’uscita fuori tempo, oppure viceversa un intervento che salva il risultato, e la prospettiva da cui guardi il mondo si ribalta. Leonardoquesti insegnamenti li ha ereditati dal babbo, artista dei pali che ha trasmesso il Dna al figlio che, dopo aver mosso i primi passi nel Città di Trapani – dove è nato nel 1999 – ha compiuto il grande salto verso la Juventus. E proprio dalla sponda bianconeraè partito per approdare in nerazzurro nell’estate del 2020, a parziale contropartita per la cessione di Stefano Gori al club piemontese. L’estremo difensore siciliano arrivò all’ombra della Torre accompagnato da un mix di indifferenza – Gori infatti sarebbe rimasto ...