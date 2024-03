Il meglio e il peggio di ieri 14 Marzo del GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 15 marzo 2024)14, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre, la rubrica Ile ildi è pronta a mettere in evidenza tutti gli accadimenti più salienti della serata, con particolare attenzione verso leora. Anita Olive Alessio Falsone hanno catturato ancora l’attenzione per via della loro frequentazione, mentre Giuseppe Garibaldi ha accusato Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi di aver avuto una relazione. È stata chiamata in causa anche la mamma di Greta Rossetti che non sembra approvare l’avvicinamento tra la figlia e Sergio D’Ottavi. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del Grande Fratello ...