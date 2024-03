Il makeup artist di Beyoncé Rokael Lizama ha lanciato la sua linea di makeup

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nell’album “Cowboy Carter” in dirittura d’uscita,continuerà a collaborare di, ildella super star e il beautydietro il tour “Renaissance”. Per il tour,ha utilizzato il suo brand diBeauty per creare i look, e ora lo ha reso disponibile anche per i fan, che possono acquistarlo online. Ildilancia la sua nuovadiBeauty Ladi ...

Hiromi Ueda sarà la nuova global makeup artist di Armani , che prenderà il posto di Linda Cantello, che è stata makeup artist per il brand dal 2009. “Ciò che mi affascina di Hiromi Ueda , la nuova ... (metropolitanmagazine)

L’abbiamo visto su tantissimi look in questo ultimo Sanremo 2024: l’eyeliner grafico è una tendenza che ormai si è consolidata tra i trend makeup più virali. Di grandissimo effetto, è molto più ... (metropolitanmagazine)

Oscar 2024: Beatrice Grannò va al party di Elton John con make-up illuminato e fresco da sirena

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.vanityfair

Clio makeup, dalla gelateria della mamma a 11 milioni di fatturato: «Mi sentivo brutta, il trucco mi ha emancipata»: Cliomakeup, all'anagrafe Clio Zammatteo, è la prima make up artist diventata nota sul web, in particolare sui social. La sua carriera come truccatrice è cominciata 15 anni fa su YouTube dove mostrava ...msn

Skin Tint, il fondotinta leggero da applicare con le mani: Questo skin tint e un concentrato di attivi benefici per la nostra pelle, come liquerizia schiarente, aloe vera antiossidante , vitamina A, vitamina C, e acido ialuronico. Uno schermo minerale ad ...vogue