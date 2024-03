Il leopardo è così grasso da sembrare un cartoon E lo zoo lo mette a dieta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 marzo 2024 – E’ diventato una star – suo malgrado – ildi uno zoo della provincia cinese del Sichuan,daun personaggio dei cartoni animati, il ghepardo poliziotto di Zootropolis per l’esattezza. Eil bioparco ha deciso dire il felino a, anche se questo significherà deludere le frotte di visitatori che ogni giorno visitano lo zoo proprio per vedere l’animale in evidente sovrappeso. Per non parlare dei social cinesi, dove l’animale è diventato una vera e propria star. Scherzi a parte, si spera che ilne guadagni in salute, nonostante le sue condizioni sembrerebbero buone nonostante l’obesità. Ildel resto è anziano, ha 16 anni, che equivalgono a 60-70 per ...