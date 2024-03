Il laghetto di Cantone rinascerà. La primavera cancella il degrado

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un futuro meno nebuloso per ilnervianese di. Lo specchio d’acqua del Plis del Roccolo è rimasto abbandonato da oltre un anno dopo la rescissione del contratto al precedente gestore, ma con la prossimapartiranno i lavori di manutenzione sull’area, finiti i quali si procederà all’emissione del bando di assegnazione definitivo."Il prossimo intervento sarà quello per sistemare l’area e lasciarla in buono stato al futuro gestore. Poi si potrà procedere all’individuazione del soggetto" ha spiegato Matteo Modica, sindaco di Canegrate, comune capofila del plis del Roccolo. Le acque della cava di via Monti, nella frazione di, furono acquisite dal Plis del Roccolo nel 2011, grazie ad un finanziamento compensativo di un milione di euro per il passaggio di un elettrodotto nel territorio ed ...