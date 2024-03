Il Green Deal Ue non piace più neppure a Prodi | «Stop alle auto a benzina e investimenti solo sull’elettrico | che errore» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alzi la mano chi crede ancora nelle misure per l’ambiente della Commissione europea. La legislatura apertasi nel 2019, quando era fortissima la spinta delle piazze dei Fridays for Future guidate da Greta Thunberg, si avvia al termine, e molti dei provvedimenti messi in cantiere dall’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen nell’ambito dell’ambiziososono stati annacquati o rimessi in discussione. Clima cambiato. Non quello atmosferico, che continua a riservare una serie crescente di eventi anomali e disastri naturali a ogni latitudine, e promesse di danni irreparabili per aria, acqua ed ecosistemi. Ma quello sociale e politico sì, almeno in parte. La pandemia prima, le guerreporte d’Europa poi hanno cambiato l’agenda, riportando al centro dell’attenzione dei cittadini-elettori le preoccupazioni economiche ed ...