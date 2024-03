Il grande classico dello stile francese è il capo smart per accogliere la bella stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 15 marzo 2024) Con le sue righe intramontabili e le maniche lunghe, la marinière è ilperfetto per andare incontro alla primavera e aspettare l’estate. Questo è quindi il momento perfetto per tirarla fuori dall’armadio e stratificarla a dovere, mixandola ad altri pezzi, da quelli più basici ai più stravaganti. Il suo pregio principale? Quello di non passare mai di moda. L’abbiamo vista addosso a Coco Chanel che per prima la rubò ai pescatori bretoni all’inizio del XX secolo. Ha trionfato al cinema indossata da Jean Seberg nel film All’ultimo respiro del 1960 e da Brigitte Bardot in Il disprezzo del 1963. Così come da Jeanne Moureau in Jules e Jim del 962. Mentre Madonna l’ha sfoggiata nel video di Papa don’t preach negli Anni 80. Era il feticcio dell’artista Pablo Picasso ...