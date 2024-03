Il governo getta la spugna | Blangiardo è fuori dall’Istat | un’altra sconfitta per Salvini

Non ci sono solo i cinesi della Byd. Anzi, le aziende targate Pechino interessate a investire in Italia sono almeno tre. Senza contare che a spuntarla, nel rush finale, potrebbero essere gli ... (quotidiano)

Pnrr, Regioni all’attacco: “Con la revisione il governo ci toglie 1,2 miliardi destinati agli ospedali”. L’Upb: “Servono più dettagli”

La revisione del Pnrr ancora non va giù agli enti locali. I Comuni si erano detti soddisfatti del decreto sui rifinanziamenti ma ora le Regioni vanno all’attacco sui tagli alla sanità che toglierebber ...ilfattoquotidiano

Parigi dice basta alla moda usa e getta: Oggi in discussione all'Assemblea nazionale francese la proposta di legge per colpire con una sovrattassa fra 5 e 10 euro ogni capo prodotto dalla cosiddetta fast fashion. La Camera di Commercio italo ...vita

Regionali Basilicata, Tajani indica Bardi candidato e apre a Renzi. Sul terzo mandato: “Nessuna lite” | VIDEO: Tajani getta acqua sul fuoco delle polemiche per il terzo mandato e 'blinda' Vito Bardi come candidato per le Regionali in Basilicata.tag24