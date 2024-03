Il giudice sportivo Voria squalificato fino al 5 maggio Lollo è diffidato

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Comitato regionale Toscana ha reso note le sanzioni disciplinari relative all’ultimo turno di campionato. Il vice allenatore bianconero Gilldovrà rimanere fermoal prossimo 5: secondo le motivazioni ufficiali ‘Colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e provocandogli conseguenze’. A fare il braccio destro di Magrini, qualora ce ne fosse necessità, dovrebbe quindi essere l’allenatore dei portieri bianconero, Giovanni Pascolini. Non ci saranno, domenica ad Anghiari, tra le fila della Robur, giocatori squalificati, ma con l’ammonizione rimediata durante Siena-Signa, Lorenzoè entrato in diffida: il centrocampista raggiunge nell’elenco dei bianconeri a rischio Galligani, Ricciardo, capitan Bianchi e Bertelli. Al prossimo giallo scatterà lo stop forzato. La ...

