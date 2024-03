Il Gewiss 12esimo uomo | ma con lo Sporting è stata durissima | ora da evitare il Liverpool

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dura,ma alla fine la qualificazione è arrivata. L’Atalanta supera di misura loe prosegue quindi la sua corsa in Europa League. Coreografia iniziale della Pisani da pelle d’oca, MAI SOLA, lo sappiano i giocatori. Personalmente non avevo alcun dubbio sul fatto che superare i lusitani sarebbe stato complicato ed il campo mi ha dato ragione. La formazione portoghese mi ha impressionato positivamente molto più stasera che all’Alvalade e questo rende ancora più preziosa la vittoria dei nostri. Come dicevo non èaffatto una passeggiata, anzi soprattutto nella prima frazione di gioco la Dea ha faticato non poco a contenere le manovre avversarie. Il centravanti Gyokeres si è dimostrato fortissimo e Hien ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per contenerlo, non sempre riuscendovi. I nostri sono anche riusciti a ...