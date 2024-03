Il gas riduce il rialzo a 27 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

riduce il rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di aprile guadagnano il 3,8% a 27 euro al MWh.quotidiano

Eni, il nuovo piano di investimenti da 27 miliardi: in Borsa Enilive e Plenitude: La riconversione a bioraffineria di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, che sarà la quarta in Italia dopo Venezia, Gela (già operative) e Livorno. La valorizzazione di Enilive, che seguirà ...corriere

Cresce l'economia in Russia, Pil rivisto al rialzo del 3%: cosa sta succedendo: L'economia della Russia non si è contratta ma cresce, le stime sono state riviste al rialzo nonostante le previsioni su un netto calo a seguito della drastica riduzione dell'export e delle sanzioni da ...tg24.sky