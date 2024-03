Il figlio portò a termine una strage a scuola | i genitori condannati per omicidio | il padre comprò la pistola | la madre era negligente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Comprarono unaSig Sauer calibro 9 al15enne che poiunain unadel Michigan. Idel 15enne, che nel novembre 2021 sparò e uccise quattro suoi compagni di classe ae ne ferì altri sette, sono statipercolposo. A James e Jennifer C. è stato contestato di aver regalato ladellaalignorando i segnali premonitori della sua violenza. È la prima volta che idi un minorenne che compie unasonoin un Paese in cui l’80% delle armi usate dagli studenti per le sparatorie di massa sono prese in casa ...