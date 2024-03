Il divo americano Stanley Tucci incantato dal Mercato del Capo di Palermo

(Di venerdì 15 marzo 2024), l’acclamato attore e regista, è tornato adalla vivacità e dall’autenticità del celebredel. Dopo aver girato un documentario nella città nel 2019,è nuovamente in Sicilia per lavorare a una nuova serie televisiva intitolata provvisoriamente “– The Heart of Italy”. In un video condiviso sui social media, la star hollywoodiana si è fatta riprendere mentre passeggiava tra le bancarelle colme di ortaggi freschi, frutta succosa e deliziosi cibi tipici delpalermitano. Con un’evidente meraviglia,ha definito ildel“veramente incredibile”, ammirando ...

Russell Crowe torna in tour in Italia con la sua band - Dopo essersi esibito come ospite sul palco dell'Ariston alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, Russell Crowe torna in tour in Italia con la sua band, The Gentlemen Barbers.tg24.sky

Johnny Depp, attrice di Blow lo accusa di maltrattamenti, la risposta del divo: "I buoni rapporti la priorità" - L'interprete di Blow Lola Glaudini ha accusato Johnny Depp di averla maltrattata e insultata sul set nel 2001, la risposta del divo non si è fatta attendere. Johnny Depp che insulta e dà della stupida ...informazione

Robert Downey Jr., l’omaggio del doppiatore italiano per celebrare il premio Oscar. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Robert Downey Jr., l’omaggio del doppiatore italiano per celebrare il premio Oscar. VIDEO ...tg24.sky