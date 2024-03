(Di venerdì 15 marzo 2024) A Firenze, tiene banco la questione delper ilche stanno osservando in alcune scuole del territorio anchedi 9 o 10 anni, su richiesta dei genitori. Secondo l'imam non si tratterebbe però di una costrizione: sarebbero gli stessi giovanissimi a voler digiunare

"Il digiuno Lo chiedono i bimbi". Polemiche sul Ramadan a scuola

Se non tutti pregano, il digiuno viene invece osservato dalla maggioranza”. Qualche dirigente scolastico si era poi lamentato del fatto che alcune studentesse musulmane avrebbero chiesto di poter ...ilgiornale

Quaresima di Fraternità, la diocesi di Saluzzo invita alla veglia missionaria e cena del digiuno: Appuntamento giovedì 21 marzo nella chiesa di Sant’Agostino, in ricordo dei martiri missionari e a sostegno di alcune missioni nel mondo che chiedono aiuto per le diverse attività ...targatocn

Caos alleanze in Basilicata, M5s attacca Calenda: “È inaffidabile”. Nel Pd chiedono il ritiro di Lacerenza: La candidatura di Domenico Lacerenza per le Regionali in Basilicata ha creato scompiglio nel centrosinistra. L’affondo del M5s contro Carlo Calenda: “Non è una questione di veti, come sta raccontando ...fanpage